İstanbul'da bir belediye emeklilere 5'er bin TL dağıtacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul'da bir belediye emeklilere 5'er bin TL dağıtacak
AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projesini başlattı.

AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, emeklilere yönelik yeni projelerini duyurdu.

Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği verecek. Emekliler, pazar alışverişi desteği başvurularını 15-25 Mayıs günleri arasında gerçekleştirebilecek.

CHP’li Sinem Dedetaş, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Hilmi Türkmen'e 23 bin oya yakın fark atarak Üsküdar’da göreve gelmişti.

EMEKLİLERE 5 BİN TL DESTEK

Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik. Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi’ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler ise şu şekilde:

Kişisel Bilgiler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, cep telefonu numarası

E-Devlet üzerinden alınacak belgeler: Tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi

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