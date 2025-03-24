İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan 71 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere operasyon düzenlendi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

İstanbul'da bir operasyonda izinsiz göstericilere: Onlarca kişi gözaltında

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