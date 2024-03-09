İstanbul'da bir suç örgütü daha çökertildi. 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı M.U.'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü kooridinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu evlere baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı M.U.'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız.

-Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.

-Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

-Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle..