Jandarmadan kaçak alkol imalathanelerine nefes kesen operasyon

Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak alkol imalathanelerine nefes kesen operasyon
Tekirdağ’da jandarma ekipleri kaçak alkol üretenlere yönelik düzenlediği operasyonda yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi.

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak alkol operasyonu düzenledi. Şarköy ilçesine bağlı olan Hoşköy mahallesinde, M.E isimli şahsın deposunda kaçak şarap ürettiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.E’ye ait depodaki aramalarında 550 litre kaçak alkol ele geçirdi.

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Jandarma ekipleri Çerkezköy ilçesinde düzenledikleri diğer bir operasyonda ise M.E.P isimli şahsa ait olan bir iş yerinde, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinası, bin 40 litre etil alkol, 3 adet boş 1 tonluk tank, 240 adet boş 5 litrelik bidon, ayrıştırma makinası elektrik panosu, 1 soğutma fanı, 2 adet dinamo, 273 adet bidon kapağı, 305 adet bidon tıpası ve 1 adet kapak sıkma makinası ele geçirdi.

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Jandarma ekiplerinin başarı ile icra ettikleri operasyonlar sonucu kıskıvrak yakalanan M.E ve M.E.P’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği elde edilen bilgiler arasında.

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