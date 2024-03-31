İstanbul'da bir vatandaş oy kullanmaya papağanıyla gitti

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir vatandaş oy kullanmaya papağanıyla gitti
Esenyurt’ta ikamet eden Nazım Cihan isimli bir vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyerek papağanıyla birlikte oy kullanmak için okula gitti.

Geçtiğimiz seneler de de aynı tarz giyinen ve papağanı “Paşa” ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaş ilgi odağı oldu. Papağanı “Paşa” ile zarfı sandığa giden Cihan, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi.

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"9 YILDIR SEÇİMLERDE BİRLİKTE OY KULLANIYORUZ"

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sürekli papağanım ‘Paşa’ ile gezmekteyiz. Oy kullanmaya da birlikte geldik. 9 yıldır beraberiz, 9 yıldır seçimlerde birlikte oy kullanıyoruz. Ben Osmanlı ve Selçuklu dönemini çok seviyorum. O döneme ait kıyafetlerimle geldim o nedenle, vatandaşlar tarafından hem papağanım, hem de kıyafetlerim büyük ilgi görüyor” diye konuştu.

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