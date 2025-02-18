İstanbul'da boş alanda erkek cesedi bulundu

Olay akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler hemen ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisler hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının bitirmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
19 Şubat 2025 Çarşamba