İstanbul'da boş alanda erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
İstanbul'da boş alanda erkek cesedi bulundu

Arnavutköy’de eski askeri bölgede erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler hemen ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisler hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının bitirmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Ambulansın içinde hasta varken öyle bir şey yaptılar ki! Böyle skandal görülmedi
Ambulansın içinde hasta varken öyle bir şey yaptılar ki! Böyle skandal görülmedi
Kimler kimler ile el ele kol kola
Kimler kimler ile el ele kol kola
Zurna da son delik
Zurna da son delik
CHP’de de “Tek Adam” olacak
CHP’de de “Tek Adam” olacak
Trump'ın Gazze planı biliniyor
Trump'ın Gazze planı biliniyor