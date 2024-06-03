İstanbul'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, saat 20.30 sularında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki boş bir alanda gerçekleşti. Söylenenlere göre akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar hareketsiz yatan birini fark ederek polisi aradı.

Olay yerine intikal eden polisler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesinin aradığı Furkan Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, Furkan Ç’nin başından vurulduğu belirledi. Silah ise yakınlarda bulundu. Furkan Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.