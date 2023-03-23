23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boş arsada yüzlercesi bir anda ortaya çıktı. İstanbul’da şoke eden görüntü

Boş arsada yüzlercesi bir anda ortaya çıktı. İstanbul’da şoke eden görüntü

İstanbul Arnavutköy'de boş arsa üzerinde oluşan yüzlerce karınca yuvası ortaya çıktı. Görenler şoke oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:28
Takip Et

İstanbul’da boş arsada yüzlerce karınca yuvası ortaya çıktı

Boş arsada yüzlercesi bir anda ortaya çıktı. İstanbul’da şoke eden görüntü
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, İstanbul Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde boş bir arsada korkutan görüntüler ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, binaların arasında çocukların futbol oynadığı arsada oluşan yüzlerce karınca yuvasını gören mahalle sakinleri şaşkına döndü.

İLK DEFA BÖYLE GÖRDÜM

Arsa üzerinde oluşan yüzlerce yuva görüntülenirken uzun süredir mahallede yaşayan Tekin Yılmaz, "Burada çocuklar top oynuyordu, top oynadıklarında eziyorlar bunlar karınca yuvası ama karıncaları göremiyoruz tabii ki. Bu aralar doğada böyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz sanırım daha da karşılaşacağız. Ben daha önce büyük tümsekler halinde görüyordum, ilk defa böyle gördüm" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.