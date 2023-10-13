İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı olacak. Okumadan yola çıkmayın

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci etabı olan İstanbul - Sultanahmet etabı,15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Tur nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;
- Ayasofya Meydanı ile sahil Kennedy Caddesi arası 08.00- 15.00 arası
- Sahil Kennedy Caddesi. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
- Sahil Kennedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
- Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
- Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00’de trafiğe açılacak)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
- Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
- Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
- Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
- Söğütlüçeşme’den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.
- Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı’nda kesilmesi (12.00)
Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 - 15.00)
Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak.