İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı olacak. Okumadan yola çıkmayın

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabı nedeniyle İstanbul’da 15 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte o yollar...

KAYNAK: İHA
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı olacak. Okumadan yola çıkmayın

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci etabı olan İstanbul - Sultanahmet etabı,15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tur nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

- Ayasofya Meydanı ile sahil Kennedy Caddesi arası 08.00- 15.00 arası

- Sahil Kennedy Caddesi. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

- Sahil Kennedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

- Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

- Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00’de trafiğe açılacak)

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

- Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

- Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)

- Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

- Söğütlüçeşme’den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.

- Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı’nda kesilmesi (12.00)

Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 - 15.00)

Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak.

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