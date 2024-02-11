İstanbul'da bulunan yaralı atmaca tedavi edildi

Kaynak: İHA
İstanbul'da bulunan yaralı atmaca tedavi edildi
İstanbul’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Pendik Kurtdoğmuş Köyü Mahallesi’ndeki bir vatandaş tarafından bulunarak Pendik Belediyesi Neşeli Patiler Kliniği’ne getirilen yaralı atmacanın ilk müdahaleleri veteriner hekimleri tarafından yapıldı.

Herhangi bir hayati risk taşımayan yaralı atmaca, veteriner işleri ekipleri tarafından yetkisi gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasının önemine istinaden yaralı atmacaya gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.

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