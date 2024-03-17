İstanbul'da çakarlı araç terörü: Ters yöne girip vatandaşın üzerine yürüdü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, ters yönde ilerleyen çakarlı araç sürücüsü, kendi şeridinde seyir halinde olan otomobilin şoförünün üzerine yürüdü.

Yaşanan skandal olay, mağdur sürücü tarafından araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çakar lambası bulunan bir otomobilin sürücüsünün ters yönde ilerlediği ve karşılaştığı bir sürücüye hakaretler savurduğu görülüyor.

Mağdur sürücünün ise, "Sol şeritteyim. Kendi şeridimdeyim. Yolu kapatmış. Görüyorsunuz. Kendisi de polis kılığına girmiş züppeler işte bunlar da." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Hızla sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Yurttaşlar, "Çakar terörüne karşı önlem alınsın" çağrıları yaparak, benzer olayların yaşanmaması için yetkililere seslendi.