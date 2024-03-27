Çakarlı lüks araçlarla dolu konvoyuyla muhtar adayı Pendik sokaklarında. Sanırsın Cumhurbaşkanı gelir

Taner Yener
Çakarlı lüks araçlarla dolu konvoyuyla muhtar adayı Pendik sokaklarında. Sanırsın Cumhurbaşkanı gelir
Pendik Velibaba Mahallesi muhtar adayı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araçlarla dolu konvoyu gündem oldu.

31 Mart Pazar günü yerel seçimler gerçekleşecek. 81 ilde sandıklar kurulacak. Partilerin ve adayların çalışmaları da son 4 gün kala arttı.

İstanbul Pendik'te Velibaba mahallesi mevcut muhtarı ve muhtar adayı Şükrü Aydemir'in seçim için yaptığı konvoy dikkat çekti.

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Çakarlı lüks araçlarla dolu konvoyuyla Pendik sokaklarında gezen Aydemir’in videosu viral oldu.

Görüntüler hem tepki topladı hem de tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yorumlar art arda yağdı.

YATLA KONVOY DA YAPILMIŞTI

Antalya’da Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu ise geçtiğimiz günlerde lüks yatla karada seçim konvoyu yapmıştı.

Bazı kullanıcıların yorumları ise şu şekilde:

Sanırsın Cumhurbaşkanı gelir…

Kimi ucuz et kuyruğunda, kimi de lüks araçlarıyla konvoylarda…

Oda öğrenmiş itibardan tasarruf olmayacağını…

Muhtar maaşı asgari ücret. Şimdi soru bu, nasıl ve neden ?

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