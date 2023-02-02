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İstanbul'dan çalınan otomobil Samsun'da ele geçti

İstanbul'da 4 gün önce çalınan bir otomobil, Samsun'dan çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:05
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İstanbul'da çalınan otomobil Samsun'dan çıktı

İstanbul'dan çalınan otomobil Samsun'da ele geçti
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İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan çalınan otomobil, Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçti.

İstanbul Başakşehir'den 4 gün önce çalınan 34 PE 731 plakalı otomobil, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sanayi sitesinde ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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