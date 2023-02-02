İstanbul'dan çalınan otomobil Samsun'da ele geçti

İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan çalınan otomobil, Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçti.
İstanbul Başakşehir'den 4 gün önce çalınan 34 PE 731 plakalı otomobil, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sanayi sitesinde ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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