İstanbul'da cami avlusunda sığınmacı rezaleti 

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı.

O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu.

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı. Yabancı uyruklu çiftin sığınmacı olduğu ileri sürüldü.