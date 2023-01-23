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İstanbul'da cami avlusunda sığınmacı rezaleti 

İstanbul Esenyurt'ta bir caminin avlusundaki bank üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu çift, görevliler tarafından kovuldu. Çiftin sığınmacı olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:07
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İstanbul'da cami avlusunda sığınmacı rezaleti 

İstanbul'da cami avlusunda sığınmacı rezaleti 
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı. 

O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu. 

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı. Yabancı uyruklu çiftin sığınmacı olduğu ileri sürüldü. 

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Yazik
23.01.2023 16:35
Bos alan ararken burayi bulmus lar iste cemaati olmayan cami nin sonu  
 
SIGINMACI SURIYELILER YADA KAÇAK SURİYELILER SINIR DIŞI VATANDAŞLIK VERİLMİS OLABİLIR VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLMESİ GERKIYOR
23.01.2023 16:32
İÇİŞLERİ BAKANI SIGINMACILAR KARDEŞLERİNİZ CAMİ AVLUSUNDA NE YAPIYOR?SIGINMACILARA GEREKENI YAPMAYI DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ?  
 
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