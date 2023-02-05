5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çekmeköy'de ev ve iş yerini böyle kurşunladılar

Çekmeköy'de ev ve iş yerini böyle kurşunladılar

İstanbul Çekmeköy’de bir sitede aynı binada bulunan ev ve iş yerine 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:42
Takip Et

İstanbul’da Çekmeköy’de bir sitede aynı binada bulunan ev ve iş yerine silahlı saldırı

Çekmeköy'de ev ve iş yerini böyle kurşunladılar
+
Aa
-

Olay, 3 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Y.'nin aynı binada bulunan ev ve iş yerine gelen 2 kişi, bina etrafında keşif yaptıktan sonra binanın ziline bastı. Bina etrafında bekleyen 2 şüpheli daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra binaya gelen şüphelilerden biri binada bulunan ev ve iş yerine ateş açmaya başladı.

Binaya ateş açan saldırganlar, olay yerine geldikleri taksiyle hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev ve iş yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaya isabet etmiş kurşun deliklerine rastlandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların ev ve iş yerine gelmesi, silahla ateş açması sitedeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

"4 KURŞUN DUVARIMA İSABET EDİYOR"

Ev ve iş yerinin sahibi Tuncay Y., "Evime gelen 2 kişi zilime basıyor. 10 dakika kapıyı açan olmayınca gidiyorlar. Daha sonra bir süre dolaştıktan sonra sitenin duvarından girerek evime 8 el ateş ediyorlar. 4 tanesi duvarıma geliyor. Saldırganları ilk defa görüyorum. Polise şikayetçi olduk. Olayı savcılığa da intikal ettireceğiz. Bu sitenin 18 yıl süren bir mahkeme süreci var. Birçok neden akla geliyor. Neden kaynaklı konusunda kimse emin değil. Kamera kayıtlarını ilettik. Olayın başından sonuna kadar bir taksi onlara iştirak ediyor. Husumetli olduğumuz kimsemiz yok" dedi.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Merdanoğlu
5.02.2023 15:57
silah kurusıkıdan bozma her attığında kapak takımını tekrar kuruyor ucuz yollu buluyorlar bu silahlardan atıyorlar olaydan sonra  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
2
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
4
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
5
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
6
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
7
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.