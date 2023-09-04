İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı

İstanbul’da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan toplam 22 şahıs yakandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı

İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2018’de Uyuşturucu Madde bulundurmak ve Kullanmak suçundan 13 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Gökhan G.’nin (29) adresine operasyon yaptı. Gökhan G. ekiplere kapıyı açmayıp kendine kesici aletle zarar vereceğini belirtmesi üzerine devreye giren özel harekat polisleri şahsı yakalayarak muhafaza altına aldı.

aw023057-02.jpgEkipler tarafından yakalanan şahsın boyun bölgesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerin olduğu görüldü. Ambulans ile hastaneye sevk edilen Gökhan G. gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlan Gökhan G. 02.09.2023 günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 28.08.2023 ve 02.09.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda Efnan M. 42 yıl 10 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Yusuf Ç. 16 yıl 8 ay yağma suçundan, Ahmet Ö.8 yıl 1 ay kasten öldürme suçundan, Seyfettin S. 7 yıl 5 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Kemal V. 7 yıl 4 ay hırsızlık, Savaş B. 7 yıl 2 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Uğur Y.6 yıl 4 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan toplam 22 şahsa işlem yapıldı.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu Güncel
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı Güncel
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı? Güncel
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı?
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu Magazin
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur Dünya
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı Güncel
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı