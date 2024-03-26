İstanbul’da “CHP ile DEM Parti protokolü” iddiası: İki taraf da yalanladı

Kaynak: tv100
İstanbul’da “CHP ile DEM Parti protokolü” iddiası: İki taraf da yalanladı
CHP ile DEM Parti'nin İstanbul İl Başkanlıkları arasında yerel seçimler için protokol yapıldığına ilişkin dolaşıma sokulan belge hakkında açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş belgenin sahte olduğunu duyurdu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da protokol yapıldığı iddia edildi.

1711402624224-g-jiwa-3-vxqa-ai-7-so-1.jpeg

Söz konusu belgede imzası olduğu öne sürülen DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beştaş, "Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız" dedi.

mm.png

ÖZGÜR ÇELİK: İMZALARI BECEREMEMİŞLER BİLE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a konuşarak belgenin sahte olduğunu söyledi.

Çelik, "Barış Bey bu gerçek bir belge değil. Kesinlikle yalandır, imzalar da taklit edilmiştir. İmzaları becerememişler bile.” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK YAYINA BAĞLANDI: BELGENİN HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK

Daha sonra canlı yayına da telefonla bağlanan Çelik, "Ben de ifade ettiğiniz belgeyi sosyal medya üzerinden gördüm. Üzerindeki imza bana ait değildir. Taklit etmeye çalışmışlar ama benzetememişler benim imzama. Hiçbir gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN: BELGE YALAN

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un da bu belgenin kesinlikle yalan olduğunu söylediğini aktardı.

DEM PARTİ: BÖYLE BİR PROTOKOL YAPMADIK

Son olarak DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'la da görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, Kalmaz'ın, "DEM Parti İl Başkanlığı olarak böylesi bir protokol yapmadık, bizim adımıza sahte evraklar ile algı operasyonları yapılıyor" dediğini aktardı.

İlgili Haberler
İYİ Parti'den Özgür Özel'in ittifak açıklamasına yanıt. 'Bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz; tanımıyoruz'
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
Erdoğan 'İktidarımızda oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yok'
İmamoğlu Karslılar'dan Vanlı adaya oy vermelerini istedi. Karslılar'dan İmamoğlu'na tepki geldi
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür
Özgür Özel'in 'Türkiye İttifakı' çıkışına İYİ Parti'den yanıt. 'Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım'
DEM Parti İzmit adayını çekti: CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet desteklenecek
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü Yaşam
Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi Gündem
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi Spor
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi
İsmail Kartal bin pişman oldu Spor
İsmail Kartal bin pişman oldu
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü Yaşam
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü