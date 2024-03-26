İstanbul’da “CHP ile DEM Parti protokolü” iddiası: İki taraf da yalanladı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da protokol yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu belgede imzası olduğu öne sürülen DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beştaş, "Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: İMZALARI BECEREMEMİŞLER BİLE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a konuşarak belgenin sahte olduğunu söyledi.

Çelik, "Barış Bey bu gerçek bir belge değil. Kesinlikle yalandır, imzalar da taklit edilmiştir. İmzaları becerememişler bile.” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK YAYINA BAĞLANDI: BELGENİN HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK

Daha sonra canlı yayına da telefonla bağlanan Çelik, "Ben de ifade ettiğiniz belgeyi sosyal medya üzerinden gördüm. Üzerindeki imza bana ait değildir. Taklit etmeye çalışmışlar ama benzetememişler benim imzama. Hiçbir gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN: BELGE YALAN

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un da bu belgenin kesinlikle yalan olduğunu söylediğini aktardı.

DEM PARTİ: BÖYLE BİR PROTOKOL YAPMADIK

Son olarak DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'la da görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, Kalmaz'ın, "DEM Parti İl Başkanlığı olarak böylesi bir protokol yapmadık, bizim adımıza sahte evraklar ile algı operasyonları yapılıyor" dediğini aktardı.