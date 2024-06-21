İstanbul'da cinayet ve silahlı saldırılarla ilgili 10 şüpheli yakalandı

Son 6 günde İstanbul’da yerel çetelerin karıştığı silahlı saldırılarda emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar zinciriyle ilgili polis geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele polisi, Bahçelievler’deki iş yerine yapılan saldırıyı, Kartal’daki film setine düzenlenen silahlı saldırıyı ve Bağcılar’daki kanlı olayda yaşanan cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.

Yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda, kimlikleri belirlenen 10 şüpheli, İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, çok sayıda şarjör ve bu silahlara ait 170 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar arasında, emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli ile Kartal’daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri olduğu tespit edilen 3 şüpheli bulunuyor.

Şüphelilerin polisteki sorguları devam ediyor. Operasyonun detayları soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmaya çalışılıyor.