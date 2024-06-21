İstanbul'da cinayet ve silahlı saldırılarla ilgili 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
İstanbul'da cinayet ve silahlı saldırılarla ilgili 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar’da emekli bir polis memurunu öldüren, Kartal’daki bir film setine ve Bahçelievler’de bir araba garajına silahlı saldırı düzenleyen suç şebekesine operasyon düzenlendi.

Son 6 günde İstanbul’da yerel çetelerin karıştığı silahlı saldırılarda emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar zinciriyle ilgili polis geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele polisi, Bahçelievler’deki iş yerine yapılan saldırıyı, Kartal’daki film setine düzenlenen silahlı saldırıyı ve Bağcılar’daki kanlı olayda yaşanan cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.

Yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda, kimlikleri belirlenen 10 şüpheli, İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, çok sayıda şarjör ve bu silahlara ait 170 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar arasında, emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli ile Kartal’daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri olduğu tespit edilen 3 şüpheli bulunuyor.

Şüphelilerin polisteki sorguları devam ediyor. Operasyonun detayları soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmaya çalışılıyor.

Son Haberler
Levent Mercan'ı Galatasaray'ın elinden nasıl kaçırdığını açıkladı Spor
Levent Mercan'ı Galatasaray'ın elinden nasıl kaçırdığını açıkladı
Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek Gündem
Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Yerel Haberler
Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Avusturya Polonya maçında kazanan Halil Umut Meler Spor
Avusturya Polonya maçında kazanan Halil Umut Meler
Isparta’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Isparta’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kaçak define kazısı felaketle sonuçlandı Gündem
Kaçak define kazısı felaketle sonuçlandı
Avusturya Polonya'yı perişan etti Spor
Avusturya Polonya'yı perişan etti