İstanbul’da cins tavşan hırsızlığı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da cins tavşan hırsızlığı

Kağıthane’de bir binaya giren hırsız önce çalacak bir şeyler aradı. Daha sonra ‘Hollanda Lop’ cinsi tavşanı fark etti. Kulaklarından tutuğu tavşanı çantasına koyan şüpheli daha sonra binadan ayrıldı.

Kağıthane’de binaya giren hırsız, dairenin önünde duran 'Hollanda Lop' cinsi tavşanı kulaklarından tutarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 18 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi sabah saatlerinde caddede bulunan binaya girdi. Üst katlara çıkan şüpheli çalacak bir şeyler aramaya başladı. O sırada 'Hollanda Lop' cinsi tavşanı fark eden şüpheli, kulaklarından tuttuğu hayvanı kucağına aldı. Taşıma çantasını da alan şüpheli daha sonra binadan ayrılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Olayın ardından evine gelen İlayda Ş., tavşanını göremeyince güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Evde olmadığı sırada şüpheli bir kişinin tavşanı çaldığını gören İlayda Ş. şikayetçi oldu. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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