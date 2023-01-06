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Arnavutköy'de çoban mahalledeki inekleri çaldı

Arnavutköy’de bir çiftlikte teker teker kaybolan büyükbaş hayvanlardan şüphe duyan çiftlik sahipleri iddiaya göre işe aldıkları çobanları tarafından mağdur edildi. Çoban, önce kendi çalıştığı ahırdan daha sonra yan çiftliklerden hayvanlar çalarak ortadan kayboldu. 

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:04
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İstanbul'da çoban mahalledeki inekleri çaldı

Arnavutköy'de çoban mahalledeki inekleri çaldı
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İHA'nın haberine göre, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde hayvancılık yapan Hacı Eyigün başka bir işle uğraşması nedeni ile çiftliğinde bulunan hayvanlar ile ilgilenmesi için Cafer S. isimli kişiyi çoban olarak işe aldı. İddiaya göre günden güne çiftlikte azalan büyükbaş hayvanları zaman zaman çiftliğe giden Hacı Eyigün’ün eşi fark etti. 

Hayvanların azaldığının fark edilmesi üzerine çobanlık yapan Cafer S.’de ortadan kayboldu. Olayın duyulmasının ardından Cafer S.’nin çalıştığı çiftlikten 4, aynı mahalle de bulunan başka bir çiftlikten de 4 olmak üzere toplam da 8 büyükbaş hayvanın kaybolduğu öğrenildi. 

Hayvanları kaybolan vatandaşlar Cafer S. ile iletişime geçtiğinde hayvanları kendisinin çaldığını ve geri getireceğini söylediği öğrenildi. Günler geçmesine rağmen hayvanlar gelmeyince hayvanları çalınan vatandaşlar Jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri iş birliği içinde olduğu değerlendirilen 3 kişiyi göz altına alırken çoban hala aranıyor.

“ZARARIM 110 BİN TL"

Yaşananları anlatan çiftlik sahibi Hacı Eyigün, “Burada ben bir çiftlik işletiyorum başka bir işim daha var. Bu çiftlikle ilgilenmesi için bir çoban tuttuk ilk zamanlar çok iyiydi ben denize çıkmaya başladıktan sonra çoban değişmeye başladı ve benim 4 danamı alarak gitti. Biz ona emanet etmiştik oysa ki bu çiftliği ben gelmiyordum ama eşim geliyordu buraya. Benim şuan da 110 bin TL zararım var başka komşularımın danalarını da çalmışlar onlarınki de ortada yok" dedi.

Eyigün "Kendisi de buraya yakın yaşıyor aslında. Biz kendisine ulaşmaya çalışıyoruz ama sürekli oyalıyor bizi telefonları açmıyor mesaj ile karşılık veriyor ve telafi edeceğini söylüyor. Önceki çaldıklarını kestirip satmışlar arkadaşları jandarma yakalayınca onlar söylemişler kesip sattıklarını” ifadelerini kullandı.

"HIRSIZ KADAR SUÇLULAR"

Aynı bölge de hayvancılık yapan ve hayvanları kaybolan Abdullah Tunç ise, “Benim de 4 hayvanım kayboldu parça parça olacak şekilde. Bu çiftlikte çalışan bir arkadaş vardı onun götürdüğünü düşünüyoruz çünkü irtibat kurunca özür diliyor ve kabul ediyor. Benim ortalama 130 bin TL’lik zararım var şuanda. Benim canımı yakan en büyük olay benim hayvanlarım ağır gebeydi ve doğumlarına çok az bir süre vardı ve bu hayvanlar büyük ihtimalle hiç uğruna kesildi ve satıldı. Bunu satın alanlarda çalanlar kadar acımasız ve vicdansız insanlardır” şeklinde konuştu.

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