İstanbul'da dehşet anları. Canını son anda böyle kurtardı

Olay, saat 16.00 civarlarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alana polis ekipleri çalışma başlattı. İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KENDİNİ YERE ATARAK SON ANA KURTULDU

Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.