İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bağcılar’da bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izledi. Sessizce polis otosunun kapısını açan zanlı, elindeki bıçakla polisi bacağında bıçakladı. Olay yerinden hızla kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı.

Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

İstanbul’da dehşet! Polise bıçaklı saldırı

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