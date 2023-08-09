İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çiftle ilgili gerçek ortaya çıktı

İstanbul’da bir çift, ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla gezinti yaparken görüntülenmişti. Görüntülerdeki çifti polis buldu.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çiftle ilgili gerçek ortaya çıktı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir çift, ellerinde "uzun namlulu" bir silahla yürürken görüntülendi.

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve “Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu” diyen Çelik, “Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum...” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi. Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

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