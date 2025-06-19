İstanbul’da deniz keyfine gölge düştü

Kaynak: İHA
İstanbul’da deniz keyfine gölge düştü

İstanbul’da sıcaktan bunalan vatandaşlar Florya ve Menekşe plajlarına akın etti. Ancak Menekşe’de yosun, pislik ve alkol tüketimi şikayetlere yol açtı; aileler çözüm bekliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları yükselince vatandaşlar serinlemek için plajlara yöneldi. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular Florya Güneş ve Menekşe Plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbullular, hafta içi olmasına rağmen soluğu deniz kenarında aldı. Şehrin bunaltıcı sıcağından kaçan vatandaşlar, serin sulara girerek rahat bir nefes aldı.

Florya'da bulunan Güneş Plajı da bu ilgiden nasibini aldı. Plajda güneşlenen ve denize giren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Plaj görevlileri, artan yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için ek önlemler aldı.

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VATANDAŞLARDAN PLAJ ŞARTLARINA ELEŞTİRİ

Plajdaki yoğunluk ve artan sıcaklıklar beraberinde bazı sorunları da getirdi. Menekşe Plajı'na ailesi ile beraber gelen Ozan Aydoğan, plajın aileler için uygun olmadığını belirterek "Burası aslında aile yeri, biz ailemizi buraya getiriyoruz ama burada alkol tüketiliyor. Çevre çok kötü, her taraf yosun dolu. Ben Bakırköy Belediyesi'nden rica ediyorum, lütfen buraya bir çözüm bulun. Ben ailemi alıp buraya gönül rahatlığıyla gelmek istiyorum. Sağımda solumda sürekli alkol tüketiliyor, müzik sesleri çıkıyor, biz buna çok karşıyız. Lütfen şurayı artık bir temizleyin, şuna bak, çok kötü bir görüntü. Biz buraya geliyoruz ama bu denize giremiyoruz" dedi.

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Bir diğer ziyaretçi Murat Geldi serinlemek için menekşe plajına geldiklerini ancak Plajın önceki ziyaretlerine göre daha kötü durumda olduğunu belirterek "Çalıştığımız için İstanbul'da tatili bu şekilde geçiriyoruz. Maddi zorluklardan dolayı bu şekilde yapmayı daha önceki geldiğimiz zamanlar daha iyiydi ama bu kez çok fazla yosun var, hatta çocuğumuz taşlarla oynuyor, denize bile giremiyor. Deniz bugün temiz değildi, yosun ve pislikten dolayı denize giremedi. Şu anda buranın çok bakımsız olduğunu gördük, bir daha da gelmeyi düşünmüyorum, denize de giremiyoruz, bizim için çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

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