Şile Uzumkum Plajı’nda ‘Kamikaze Dron’ alarmı! SAS komandoları devrede? Sahil kapatıldı

Olay, Şile Uzunkum Plajı’nda geçtiğimiz gün saat 12.30 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sahildeki vatandaşlar deniz kenarında kamikaze dronuna benzer bir cisim fark etti.

Vatandaşların durumu hemen Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirmesiyle ekipler hızla olay yerine ulaştı.

Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak cismi kontrol altına aldı.

Plajda ilginç görüntü!

Henüz kaynağı bilinmeyen cismin Ukrayna yapımı kamikaze dronlarla benzerlik gösterdiği ve altında patlayıcıya benzeyen bir düzenek bulunduğu dikkat çekti.

Cisim, SAS Komutanlığı tarafından detaylı incelemeye alındı.

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