İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 32 milyon lira ceza

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde alınan ihbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

YAKLAŞIK 32 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekiplerin incelemesinde geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, gemiye TÜÇA tarafından kanunlar gereği yaklaşık 32 milyon lira cezası kesildiği kaydedildi.