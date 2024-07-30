İstanbul'da deprem toplanma alanları betona gömülmüş. 95 AVM dikilmiş

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan "Kamusal Alanın Dönüşümü: Alışveriş Merkezlerinin Kentsel Etkileri Üzerine Değerlendirme" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul'da alışveriş merkezlerinin (AVM) kent yaşamı ve kamusal alanlara etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Rapora göre, İstanbul'da deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte 95 adet, 20 bin metrekarenin üzerinde AVM bulunuyor. Bu alanlar, en az 42 bin 200 kişinin barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

2024 yılı Haziran itibariyle Türkiye genelinde AVM sayısının 445'e, İstanbul'da ise 133'e ulaştığı belirtiliyor. Raporda, İstanbul’daki yeşil alan eksikliğinin kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine vurgu yapılarak, AVM'ler yerine yeşil alanların artırılması gerektiği ifade edildi.

"AVM'LER TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANILABİLİR"

Raporda, İstanbul’daki büyük AVM'lerin olası bir deprem sonrası toplanma alanı olarak kullanılabileceği ve bu alanların yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI İMARA AÇILDI

İnşaat Mühendisleri Odası’nın verilerine göre, 1999-2003 yılları arasında deprem toplanma alanı olarak belirlenen ancak sonradan imara açılan bölgeler arasında Torun Center’ın yer aldığı Ali Sami Yen Stadı, Zorlu AVM’nin bulunduğu Zincirlikuyu'daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisi, Akasya AVM’nin inşa edildiği Acıbadem'deki eski Otosan Fabrikası arazisi ve Bakırköy'deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’lerinin yer aldığı alanlar bulunuyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN KAMU ALANLARI

Raporda, kamuya ait iken alışveriş merkezlerine dönüştürülen alanlar da sıralandı:

Akmerkez (1993): Cumhuriyet Parkı'nın bir kısmı alışveriş merkezine dönüştürüldü, bu dönüşüm bölgedeki yeşil alanların azalmasına neden oldu.



Cevahir Alışveriş Merkezi (2005): 1912 yılında atlı tramvay deposu ve ahırlar olarak kullanılan alana inşa edildi.

Kanyon AVM (2006): Eski İETT garajı alanının özelleştirilmesiyle yapıldı.

City’s Nişantaşı (2008): Eski İtfaiye Meydanı ve itfaiye binasının bulunduğu alan alışveriş merkezine dönüştürüldü.

Zorlu Center (2013): Eski Karayolları Genel Müdürlüğü arazisi üzerine inşa edildi; bu alan deprem toplanma alanı olarak belirlenmişti.

Astoria AVM (2014): Eski Mecidiyeköy Askerlik Şubesi arazisi üzerine yapıldı.

Akasya AVM (2014): Eski Ford Otosan Fabrikası arazisine inşa edildi ve bu arazi deprem sonrası toplanma alanı olarak kullanılıyordu.

Torun Center (2017): Eski Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulunduğu alana inşa edildi, bu alan 1999 depremi sonrası toplanma alanı olarak belirlenmişti.