Flaş...Flaş...Dolar ralliye başladı

Dolar güne hızlı başladı, 33 lira üzerinde seyrediyor. Kapalıçarşıda dolar 33,06 liradan işlem görüyor. Dolar dünü günü 33,01 liradan, euro ise 36 lira sınırına dayanarak, 35,97'den kapamıştı.

Dolar bugun yükselişe geçerken, euroda gerileme yaşandı. Doların yükselişinde, Amerika Merkez Bankası Fed ile İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları'nın bu hafta faiz kararlarını açıklayacak olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Dolar piyasanın açılmasıyla birlikte 33,06'ya kadar yükselmesinin ardından daha sonra biraz ateşi düştü. Doların 33 liranın altına gerileyip, gerilemeyeceği merak ediliyor. Doların tüm zamanlar rekoru ise 33 lira 18 kuruş.