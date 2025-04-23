İstanbul'da depremler devam edecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Halk TV'de yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, depremlerin daha yüksek şiddetle devam etmeyeceğini ifade ederek şunları söyledi,

"BİLİM KURULUNUN SÖYLEDİKLERİNİN HEPSİ ÇÖP"

"Herkes 6 Şubat'ta 'Marmara yıkılacak' diye ağlarken ben bunlara bakmadım bile. Ne diyorlardı "2 yıl içinde Marmara boydan boya kırılacak', ben ne dedim '1999 Depreminde zaten bu faylar kırıldı.' Bilim kurullarının bu söylediklerinin hepsi çöp oldu. 'Silivri ve Kumburgaz fay çukurunda belirttiğim 6,2 deprem yapabilir' dedim aynı yerden deprem oldu. Bilim kurulları bilgilerden hareket etmiyor. Onların yürüyen adamları bilim kurulu olsa ne olacak?! Ama hala söylüyorlar. Yeşilköy ile Büyükçekmece arasında fay yok. Adalar fayı 10 yıl önce kırılmış. Bilim kurulunun söylediklerinin hepsi çöp. Toplumda ve medyada ama bunları söyleyenler yer ediyor. Hayatında bir kez fayın üzerinde çalışmış kişiler değiller."

"KUMBURGAZ-SİLİVRİ ÇUKURUNDA BİR 6,2'LİK DEPREM RİSKİ VAR"

Üşümezsoy, "Bir ucu Silivri bir ucu Kumburgaz'da olan fayın İstanbul'un devamı yok. Kumburgaz-Silivri çukurunda bir 6,2'lik deprem riski var. Ne zaman olur belli değil ama bütün Kuzey Anadolu Fayı üzerine çalışanlar önümüzdeki 10 yıl içinde 6,5'lik deprem bekliyor. Marmara 150 km, iddia eden arkadaşlar 400 km deprem bekliyor. 'İstanbul'u terk edin' demişler. 6 Şubat'ta Adana'da boydan boya da fay geçeceğini söylüyorlardı. Oysa ki Doğu Anadolu Fayı, Antakya'dan geçiyordu. İstanbul'da Adalardan yapılan senaryo koyuyorlar. Fayı da mekanizmasını bilmedikleri için böyle söylüyorlar." dedi.