İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da elektrik hatları üzerinde çalışmalar yaparken belirlenen saatlerde elektrik kesintisi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Ağustos Salı günü 23 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek.

ARNAVUTKÖY

NO: 34979237

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATAKAN, AYDENİZ, AZER, AZZAM, BAYRAK, BAŞARAN, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DÜZYOL, DİNÇER, EMRAH, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELDA, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖZER, ÖĞÜN, ÜLKÜMEN, İZ, ŞİMAL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, CANFEDA, EBUSUUD, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAZGI sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984844

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah BÜYÜK ÇİFTLİK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984848

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982235

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984706

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34983751

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, EĞİK, KARTAL, MUZAFFER, ORHAN VELİ, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34972519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1853., 1854., 1856., 1919., 1921., 1922., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941. sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981118

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981979

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-220, G-527, G-792 sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982056

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, EREN, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-183, G-184, G-185, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-202, G-209, G-406, G-411, G-522, G-527, G-529, G-530, G-531, G-55, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-584, G-587, G-59, G-590, G-597, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-790, G-792, G-80, G-81, G-82, G-843, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, OZANLAR, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 457., 464., 470., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 492., 494., 495., 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR sk / SULTANİYE mah 609., 617., 624., 689., 705., AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 751., 752., 753., 754., 755., 756., 757., 758., 759., 760., 762., 764., 765., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 776., 777., 778., 779., 780., 781., 7 bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34983792

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34981994

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981992

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BEYDAĞI sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981993

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, İKİZLER sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34982834

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 15/08/2023 00:01:00 - 15/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982838

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/08/2023 00:01:00 - 15/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34982724

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 15/08/2023 00:01:00 - 15/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982722

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAYRAK, BAŞAK, BUĞDAY, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, KOÇ, MÜCAHİT, MİLLET, SAKARYA, SEYHAN ÇIKMAZI, UĞUR, YAKUT, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/08/2023 00:01:00 - 15/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982721

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -VATAN mah sk bölgelerinde 15/08/2023 00:01:00 - 15/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34983745

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34945251

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah ESEN, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34979308

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AKGÖREN, CEVHER, DEMİRKENT, SEHERYILDIZI, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983000

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKAĞAÇ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983826

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA, CAMFENER, CAMİ, DEREBOYU, HAZİNE, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, SAĞLIK, TAYYARECİ FEVZİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, ÇARŞIAĞASI, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ, VAPURİSKELESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984811

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, ONARAN, SAMYELİ, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982784

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, TUNA sk / GAYRETTEPE mah HATTAT HALİM sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34982889

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 51. sk bölgelerinde 15/08/2023 13:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34981538

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, PEMBE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / ŞEHİT MUHTAR mah BEKAR, KURABİYE, MİS, ZAMBAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984657

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, MAHYACI, MİS, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982954

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AYDIN, DOĞAN, FATİH SULTAN, GÜLŞEN, IŞIKLI, KARADUT, KUZEY, SIRAÇ, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981540

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, PEMBE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / ŞEHİT MUHTAR mah BEKAR, KURABİYE, MİS, ZAMBAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34957276

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34984709

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GEÇİT, HUZUR, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, ÇEMBER sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971454

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah GÖZTEPE, KUDRET 1, METAL, MİĞFER, TURGUT ÖZAL 1, UZAY 1, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞENGÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34983749

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIZILCA sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983776

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDOS RES bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983772

İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk / KABAKÇA mah sk bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984707

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / CELEPKÖY mah sk / GÖKÇEALİ mah sk / HALLAÇLI mah sk / HİSARBEYLİ mah sk / KALEİÇİ mah sk / KALFA mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KESTANELİK mah sk / OKLALI mah sk / ORMANLI mah sk / SUBAŞI mah sk / YALIKÖY mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / ÖRENCİK mah sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34981974

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk / ZAFER mah Adile Naşit Caddesi bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34984650

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.GÖNÜL, 1.PAPATYA, 1.YILMAZ, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34985368

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BOSTAN HAMAMI, BOSTAN HAMAMI ARALIĞI, TÜRBE, ÜSKÜPLÜ sk bölgelerinde 15/08/2023 02:30:00 - 15/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34981241

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 15/08/2023 00:05:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981242

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah HEKİMSUYU sk bölgelerinde 15/08/2023 00:05:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983591

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:30:00 - 15/08/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34985243

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇİZMECİ, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ, MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34982149

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982209

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALTA, BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BOZKIRAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DERİN, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, RÜYA, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34983775

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 914., 915., HALKALI sk / TEVFİKBEY mah DÜNDARLAR, HALKALI, HALKALI ÇIKMAZI, MEKTEP, SÜREYYA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984767

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 3.CAN, BAĞLAR, ERSÖZ, ÖZCAN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983793

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.HUZUR, 1.YUNUS EMRE, 1428., 1429., 1430., 1431., 2.KASIMPATI, 2.SAKARYA, ALBAYRAK, KURUBAYIR, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, YARIMBURGAZ, ÇINARLI, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34968968

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KAYA, PETUNYA, YALÇIN, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk / TARABYA mah ATADAN, PAMUK, ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, BEYAZITLI ÇIKMAZI, ERGENEKON, FETİH ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, HACİB, HAYRAT ÇIKMAZI, KAFKAS, KONUK, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 15/08/2023 00:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984595

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982169

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984596

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, KARAYEMİŞ, KISMET AĞACI, SAMYELİ, SEDİR, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982176

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah EFSANE ÇIKMAZI, KALFA, KİREÇCİ ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇUBUKÇU sk bölgelerinde 15/08/2023 09:30:00 - 15/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984529

İSTANBUL SARIYER ilce -YENİKÖY mah sk / İSTİNYE mah sk bölgelerinde 15/08/2023 10:30:00 - 15/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34985502

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984747

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985482

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 15/08/2023 13:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34983001

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU sk / MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34982039

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982146

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 34984766

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah YULAF TARLASI sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984756

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/49., G/51., G/52., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984760

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 106/2., 113/1., 114. ARALIK, 308., CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.