İstanbul'da dev operasyon! 5 ton 220 kilogram ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Kent genelinde kaçak sigara tütünü, boş makaron ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip yaparak şüphelilerin adres ve kimliklerini tespit etti.

Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye’de 3 araç ve 2 depoya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 ton 220 kilogram kaçak sigara tütünü, 15 milyon 910 bin boş makaron, kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.