İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu. 738 kilo ele geçirildi

Editör: Serhat AĞA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese operasyon yapıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI AZİZ MİLLETİM BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda: kilo Metamfetamin ele geçirildi. şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum
AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ, TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA HAYATI ZEHREDECEĞİZ"