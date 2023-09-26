İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu. 738 kilo ele geçirildi

Zehir tacirlerine darbe...İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu. 738 kilo ele geçirildi

Editör: Serhat AĞA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese operasyon yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI AZİZ MİLLETİM BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda: kilo Metamfetamin ele geçirildi. şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum

AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ, TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

ali-yerlikaya44.jpg

İlgili Haberler
İktidara yakın anket şirketine RTÜK'ten 4 milyon TL'lik ihale
Filenin Sultanları nereye bakıyor? Kızların idmanında gizeme yol açan olay
KKM resmen kaldırılıyor. İki yıldır Türkiye'ye verdiği zararın sorumlusu kim? Herkeste suç var bunu yapanda suç yok mu?
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu