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Emniyetten dolandırıcılık çetesine operasyon. 11 çete üyesi yakalandı

İstanbul Emniyeti, 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, 2 şüphelinin araması sürüyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:41
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İstanbul'da dolandırıcılık çetesine operasyon. 11 gözaltı

Emniyetten dolandırıcılık çetesine operasyon. 11 çete üyesi yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'örgütlü şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin, çeşitli sebeplerle ikna edilerek, banka hesapları üzerinden para göndermek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık olaylarında banka hesapları kullanılan kişilerin alınan ifadeleri ve yapılan araştırmalar sonucunda örgütün üst yapısı ve diğer "hesapçı"ların tespiti amacıyla, 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

İncelemeler sonucunda tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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