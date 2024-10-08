İstanbul’da Ebru Yaşar izdihamı! 75 bin kişiye konser verdi

Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, sahne performansıyla izleyicilerini adeta büyüledi.

Kültür Yolu Festivali’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı.

“ÜMRANİYE’YE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul’a ve Ümraniye’ye sonsuz teşekkürler!” ifadelerini kullandı.