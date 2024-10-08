İstanbul’da Ebru Yaşar izdihamı! 75 bin kişiye konser verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Ebru Yaşar izdihamı! 75 bin kişiye konser verdi

Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Ümraniye'de hayranları ile buluşan Türk müziğinin sevilen sanatçısı Ebru Yaşar 75 bin kişiye konser verdi. Binlerce kişi Yaşar'ın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, sahne performansıyla izleyicilerini adeta büyüledi.

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Kültür Yolu Festivali’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı.

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“ÜMRANİYE’YE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul’a ve Ümraniye’ye sonsuz teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

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