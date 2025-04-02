İstanbul'da ekipler alarma geçti: Ateş olmayan yerden dumanlar yükseldi...

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da ekipler çöp konteynerine atılan plastik kap nedeniyle alarma geçti. Ateş olmayan çöp konteynerinden kimyasal madde mahallelide panik yarattı.

Olay, İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi. Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı.

Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı. Yağmur yağmasının ardından konteynerden duman çıkarmaya başladı.

Vatandaşlar çöpün yandığını zannederek suyla müdahale etmeye çalıştı. Müdahalenin ardından daha fazla duman çıkınca, çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynere kum attı.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çöp konteyneri ise belediye ekiplerine teslim edildi.

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