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İstanbul'da emniyet mensupları iftarda bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi...

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 22:21
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İstanbul'da emniyet mensupları iftarda bir araya geldi

İstanbul'da emniyet mensupları iftarda bir araya geldi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'da düzenlenen iftar programına katıldı.

İlçede bulunan bir restoranda yapılan programda konuşan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 178. yılını kutladığını söyledi.

Bu topraklarda nice karanlık güç odaklarının milletin huzurunu bozmak için pusuda beklediklerini belirten Yerlikaya, gece gündüz çalışan kahraman emniyet güçlerinin dün olduğu gibi bugün de onlara asla geçit vermediğini kaydetti.

Yerlikaya, Türk polisinin daima milletinin yanında olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Sizler de vicdanı olmayanların karşısında, başta terör olmak üzere can ve mal emniyetine kasteden her türlü suç ve suçluya karşı mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyorsunuz." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845'ten bugüne edindiği bilgi, beceri ve tecrübeyle kendini geliştirip yenileyerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yerini aldığını dile getirdi.

Terör ve organize suç örgütleri ile şer odaklarına yönelik operasyonların bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Aktaş, kurulduğu günden bu yana vatandaşların en zor gününde hep yanında olan emniyet teşkilatının "yüzyılın felaketi" olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de ilk andan itibaren kendisine verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından programda Kur'an-ı Kerim okundu. (AA)

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