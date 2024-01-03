İstanbul'da endişelendiren görüntü: Üstü açık mezar

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve birçok ilde yıkıma yol açan depremlerin üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken, olası bir depremin beklendiği İstanbul’da havadan çekilmiş fotoğraflar endişe uyandırdı.

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar’da çekilen fotoğraflar, İstanbul’un durumunu gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde yeşil alana rastlanmazken, olası İstanbul depreminde yolların kapanacağı ve yardımların ulaşamayacağı öngörüldü.

Uzmanlar yeşil alanların ve helikopter pistlerinin acilen arttırılması ve ana arterde bulunan yolların 10 metre kadar genişletilmesi gerektiğini belirtti.

“BU BÖLGELER ADETA MEZARLIĞI ANDIRIYOR”

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, görüntülerle ilgili, "Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul’da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. “ ifadelerini kaydetti.

Bir acil eylem planına ihtiyaç olduğunun altını çizen Çetintaş, “Olası bir depremde bu yollar çalışmayacaktır. Acil bir şekilde helikopter pistlerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde yollar kapanacak, çalışmayacaktır. Bu yollar binalar yüzünden çökeceği için büyük bir afet olacaktır" dedi.

Zafer Murat Çetintaş, olası İstanbul depreminde kayıpların çok fazla olacağını iletti ve “İstanbul açık bir mezarlık haline gelmiştir. Kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken husus çok büyük yeşil alan açmak zorundalar. Yukarıdan baktığınızda bu yerlerde yaşanılabilir en küçük bir yeşil alan dahi yoktur.” İfadesini kaydetti. Deprem olursa, bu bölgelere yalnızca havadan ikmal yapılabileceğini vurgulayan Çetintaş, “O ikmali yapabileceğiniz bölgeler dahi yok. Ana arter yolların en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor" diye uyardı.