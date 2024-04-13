İstanbul’da eski boksör dehşeti! Arkadaşını döverek öldürdü mezarlığa bırakıp kaçtı

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 civarında Doğu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler (60) ile alkol almak için eve geldi. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık tuvalete gitti.

MEZARLIĞA BIRAKIP KAÇTILAR

Tuvalete giderken, Güler’in Selda Uzan’a sarkıntılık yaptığını duyduğunu iddia eden Karanlık, Güler’i konuşmak için dışarı çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Engin Karanlık, İkrami Güler’e yumruk attı. Güler, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler’i, Engin Karanlık ve Uzan, evlerine yakın bir mezarlığa bırakıp kaçtılar.

ÇEVRE SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevre sakinleri polise haber verdi. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık ve Selda Uzan gözaltına alındı.

“BAĞIRIŞ SESLERİ DUYDUM”

Mahalle sakini Fatih Aydın, “Saat 02.00 civarında bağırış sesleri duydum. Kadının cinnet geçirdiğini düşündüm. Sonra ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah polis geldi. İnceleme yaptılar. Boksör gelip adamı dövüp öldürmüş, başka bir şey duymadım” şeklinde konuştu.