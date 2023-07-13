İstanbul’da ev sahibinin yaptığı pes dedirtti. Apartman girişine astı

İstanbul’da bir ev sahibi kiracılarından istediği kirayı alamayınca apartman girişine isim ve kira tutarını yazarak “Dairemden çıkın” yazısı astı.

İstanbul’da ev sahibinin yaptığı pes dedirtti. Apartman girişine astı

İstanbul Maltepe'de bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi, kiracılarını evden çıkartmak istiyordu. Kiracıları evden çıkaramayan ev sahibi öyle bir yönteme başvurdu ki gerçekten bu kadarı 'pes' dedirtti.

Kanal D’de yer alan bilgilere göre, ev sahibi apartmanın kapısına bir ilan astı. Kağıtta kiracıların isim ve soy isimleriyle birlikte ödedikleri kira tutarını yazdı.

Ev sahibi, 'dairemden çıkın' yazarak vicdansızlıkla da suçladı.

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"BEDELİ İFŞA EDİYOR, BU BİR SUÇ"

Avukat- Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Hanife Emre Kara, "Ev sahibi, bu ilanı asarak kiracısının hem isim ve soyisimini yayıyor hem de kiracısının ödediği bedeli ifşa ediyor. Ev sahibinin yaptığı aslında bir suç. Ev sahibi bu ilanı asarak kiracısının huzurunu bozuyor aynı zamanda huzur ve sükununu bozma suçu işliyor." dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ise "Ne diyebilirim ki? Ev sahipleri hep vicdansız", "Bunu yapma cesaretini nereden alıyor?" diyerek duruma tepki gösterdi.

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