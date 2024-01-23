İstanbul’da facidan dönüldü. Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da facidan dönüldü. Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
İstanbul’da faciadan dönüldü. Ahırkapı Demir Sahası’nda demirleyen bir kargo gemisi, aynı bölgede bulunan bir konteyner gemisine çarptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, “VOLGO DON 207” adlı 138 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası’nda demir atarken, “ASTRID L” adlı 147 metre uzunluğundaki demirli konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

Bu bilgi üzerine, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu hızla olay yerine yönlendirildi. Açıklamada, “Gemilerde maddi hasar meydana gelmiş, ancak yapılan kontroller sonucunda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği tespit edilmemiştir.” ifadesi kullanıldı.

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