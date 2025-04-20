İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere girdi

Kaynak: AA
İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere girdi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otoyolda bir araç bariyerlere saplandı. Olay sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.

Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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