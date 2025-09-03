İstanbul’da feci kaza! Fren yerine gaza bastı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kargo firmasına ait 34 NL 3488 plakalı panelvan minibüs, sürücü Selahattin Doğan (58) fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hızlanan minibüs önce park halindeki 34 YJ 1230 plakalı hafif ticari araca çarptı ardından da inşaat alanına girdi. Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve inşaat kapısında hasar meydana geldi.

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuştan hızla gelen panelvan minibüs, önce yol kenarındaki çöplere çarpıyor. Ardından da park halindeki hafif ticari araca çarpıp, sokağın sonundaki inşaat alanına giriyor. Çarpmanın şiddetiyle inşaatın kapısı kırılırken, sokakta oyun oynayan 3 çocuk minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.