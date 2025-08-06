İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk yolunda, iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan bir tanesi bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Feci kazada 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil bariyerleri aşarak yoldan çıkarken, sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

İstanbul’da feci kaza! otomobil yoldan çıktı: Sürücü ortadan kayboldu

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