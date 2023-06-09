İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı Spor
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?
Torpil odası ve vatandaşlık borsası Güncel
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi Dünya
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor