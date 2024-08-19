İstanbul'da Filistinli iş adamı susturuculu silahla öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da Filistinli iş adamı susturuculu silahla öldürüldü

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Hamidiye Mahallesi’nde susturuculu silahla silahlı suikast düzenlendi. Şehrin kalabalık ilçelerinden biri olan Kağıthane'de Filistinli olduğu tespit edilen iş adamına henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı.

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Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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