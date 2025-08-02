İstanbul’da firari alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

Avcılar'da oturan Gökhan İ. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Açık cezaevine giren Gökhan İ., izne çıktıktan sonra dönmedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden G.İ.'nin bulunabileceği Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki binanın kontrol edilmesini ve yakalanması halinde getirilmesini talep etti.

Polis ekiplerinin binaya girdiğini farkeden G.İ. 5'inci kattaki evinden çatıya çıktığı görüldü. G.İ.'nin kaçtığı gören polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekibi talep etti. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan polis ekipleri Gökhan İ.'yi yakaladı. Polis ekip aracına alınan G.İ. savcılığın talimatı ile cezaevine teslim edildi.