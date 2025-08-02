İstanbul’da firari alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da yaşanan olay, adeta bir film sahnesini aratmadı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.İ., açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmedi. Ekipler İ’yi, bir binanın çatısında düzenlediği operasyonla yakaladı.

Avcılar'da oturan Gökhan İ. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Açık cezaevine giren Gökhan İ., izne çıktıktan sonra dönmedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden G.İ.'nin bulunabileceği Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki binanın kontrol edilmesini ve yakalanması halinde getirilmesini talep etti.

Polis ekiplerinin binaya girdiğini farkeden G.İ. 5'inci kattaki evinden çatıya çıktığı görüldü. G.İ.'nin kaçtığı gören polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekibi talep etti. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan polis ekipleri Gökhan İ.'yi yakaladı. Polis ekip aracına alınan G.İ. savcılığın talimatı ile cezaevine teslim edildi.

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

İstanbul’da firar alarmı! İzinli çıktı, geri dönmedi

Son Haberler
Ülkede aşırı sıcakların korkunç etkisi: Bir haftada 264 kişi hayatını kaybetti
Ülkede aşırı sıcakların korkunç etkisi: Bir haftada 264 kişi hayatını kaybetti
Pazarcı ile yapay zeka karşı karşıya!
Pazarcı ile yapay zeka karşı karşıya!
Karar Mourinho'nun: Asensio defteri kapandı mı?
Karar Mourinho'nun: Asensio defteri kapandı mı?
Tilki ile kedilerin oyunu dikkat çekti
Tilki ile kedilerin oyunu dikkat çekti
Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar
Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar