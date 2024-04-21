İstanbul'da Gazze yürüyüşü

Kaynak: İHA
İstanbul'da Gazze yürüyüşü
İstanbul Fatih’te Sivil toplum kuruluşları Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara karşın bugün İstanbul’un Fatih ilçesinde bir destek yürüyüşü düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş Beyazıt meydanından başlayarak Ayasofya’ya kadar sürdü.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonuna üye olan birçok aktivistin katıldığı yürüyüşte İsrail’in yaptığı katliamlar ve aylardır devam eden abluka, işgal protesto edildi.

Gazze lehine ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı yürüyüşte Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve ABD’li eski diplomat Ann Wright da yer aldı.

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