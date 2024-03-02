İstanbul’da gece gündüze döndü. Gazze’yi andıran görüntüler

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yer altı doğal gaz hattında büyük bir patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın nasıl yaşandığı ekipler tarafından incelenirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ediyor.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI SOKAK GECEDEN GÜNDÜZE DÖNDÜ

Yaşanan patlama bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrası doğal gaz hattının bulunduğu sokak adeta geceden gündüze döndü.