İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul’un Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında sis etkili oldu. TEM Otoyolu Kavacık ile Kağıthane mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

Kent geneli trafik yoğunluğu ise saat 07.50 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.