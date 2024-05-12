İstanbul'da gölete giren iki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da gölete giren iki çocuk hayatını kaybetti
Başakşehir'de iddiaya göre serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si suda kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette yaşandı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi.

istanbul-basaksehirde-serinlemek-amaciy-52903-2.jpgÇocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk ise bir daha ger dönmedi. Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine ihbar edildi.

istanbul-basaksehirde-serinlemek-amaciy-52903-3.jpgİhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

istanbul-basaksehirde-serinlemek-amaciy-52903-4.jpgİBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

istanbul-basaksehirde-serinlemek-amaciy-52903.jpg2 çocuğun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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